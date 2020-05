Carte détaillée

Prévisions pour le Dimanche 07 Juin 2020

Le matin il y aura de nombreux nuages à l'Est de la Seine Maritime, Dieppe et dans l'Eure. Dans le Cotentin et le Bessin le temps sera pluvieux. En Suisse Normande, Baie de Seine et dans le Sud Manche le temps sera ponctué d'averses. A Mortagne Au Perche le temps alternera entre averses et éclaircies. Le vent soufflera entre 20 et 40 km/H de secteur Sud. La temperature minimum sera de 10°C , et la maximum de 11°C .