Prévisions pour le Vendredi 22 Mai 2020

La journee débutera avec un temps où les nuages domineront le ciel dans le departement de la Manche et le Bocage Virois. A Caen le ciel sera gris et couvert. A Alencon, Bernay, Rouen, en Baie de Seine et dans le Pays de Caux le temps sera ponctué d'averses. A Mortagne Au Perche la pluie tombera. A l'Est de la region de legeres bruines pourraient se produire localement. Le vent soufflera entre 10 et 20 km/H de secteur Est. La temperature minimum sera de 10°C , et la maximum de 11°C .