Carte détaillée

Prévisions pour le Samedi 11 Avril 2020

La journee débutera avec un temps où les nuages domineront le ciel sur toute la Normandie. Le vent soufflera entre 20 et 30 km/H de secteur Sud-Est. Les temperatures s'echelonneront entre 5 et 7°C. Il fera 5°C à St-Lo, 6°C à Caen, Alencon et Rouen et 7°C à Evreux.