Carte détaillée

Prévisions pour le Jeudi 26 Mars 2020

La matinée débutera sous un ciel nuageux dans le Sud Manche, le Calvados, le Pays de Caux, sur les bords de l'Orne, à Bernay et Rouen. Dans le Cotentin et à St-Lo le temps sera très nuageux. Dans le Perche et à l'Est de la region Il fera beau. Le vent soufflera à 20 km/H de secteur Est. La temperature minimum sera de 0°C , et la maximum de 2°C .