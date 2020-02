Carte détaillée

Prévisions pour le Samedi 22 Fevrier 2020

La matinée débutera sous un temps où les nuages domineront le ciel en bord de mer, Haute-Normandie et dans le Perche. Dans le Bocage Virois et en Suisse Normande il y aura quelques bancs de brouillard. Le vent soufflera entre 30 et 40 km/H de secteur Sud-Ouest. Il fera entre 3°C et 5°C .