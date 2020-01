Carte détaillée

Prévisions pour le Samedi 01 Fevrier 2020

Le matin la pluie tombera à l'Est de la region, Dieppe, en Basse-Normandie et dans l'Eure. A Rouen et Au Havre le temps sera ponctué d'averses. Le vent soufflera entre 30 et 40 km/H de secteur Sud-Ouest. Il fera entre 8°C et 9°C .