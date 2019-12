Carte détaillée

Prévisions pour le Lundi 30 Decembre 2019

La journee débutera avec un ciel très nuageux en Baie de Seine, Haute-Normandie et dans l'Orne. Dans le departement de la Manche, le Bessin et le Bocage Virois le temps sera couvert. Le vent soufflera à 30 km/H de secteur Sud. Il fera entre 4°C et 6°C .