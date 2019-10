Carte détaillée

Prévisions pour le Mercredi 06 Novembre 2019

La matinée débutera sous un ciel très nuageux dans le departement de la Manche, le Bocage Virois, le Perche et Au Havre. A Caen le temps sera pluvieux. A Alencon, Lisieux, Bernay, l'Est de la Seine Maritime et Dieppe le temps sera couvert. Le vent soufflera entre 30 et 40 km/H de secteur Nord-Ouest. Il fera entre 6°C et 7°C .