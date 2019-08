Carte détaillée

Prévisions pour le Samedi 10 Aout 2019

Le matin le temps sera très nuageux en Basse-Normandie, bord de mer, à Bernay et Rouen. A l'Est de la region de legeres bruines pourraient se produire localement. Le vent soufflera entre 30 et 40 km/H de secteur Sud-Ouest. Les temperatures s'echelonneront entre 15 et 17°C. Il fera 15°C à St-Lo et Alencon, 16°C à Caen et Rouen et 17°C à Evreux.