Carte détaillée

Prévisions pour le Dimanche 28 Juillet 2019

La matinée débutera sous un ciel alternant entre de fortes averses et de belles éclaircies dans le Sud Manche, le Bessin, le Calvados, le Perche et en Haute-Normandie. Dans le Cotentin . A Alencon le temps sera orageux. Le vent soufflera entre 20 et 30 km/H de secteur Nord-Ouest. La temperature minimum sera de 13°C , et la maximum de 15°C .