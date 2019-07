Carte détaillée

Prévisions pour le Lundi 22 Juillet 2019

Le matin nous ne serons pas à l'abris d'une averse dans le Bessin, le Calvados, l'Orne, l'Eure, le Pays de Caux et à l'Est de la region. Dans le Cotentin de fortes averses seront possibles. A Avranches et Rouen le temps sera orageux. Le vent soufflera entre 10 et 20 km/H de secteur Sud. La temperature minimum sera de 15°C , et la maximum de 17°C .