Carte détaillée

Prévisions pour le Jeudi 11 Juillet 2019

La matinée débutera sous un temps où les nuages domineront le ciel et apporteront leur lot d'averses dans le departement de la Manche, l'Orne, sur les bords de l'Orne et en Suisse Normande. En Baie de Seine, à Rouen et dans le Pays de Caux le temps sera très nuageux. A Bernay de legeres bruines pourraient se produire localement. A l'Est de la region nous ne serons pas à l'abris d'une averse. Le vent soufflera à 10 km/H de secteur Sud-Est. La temperature minimum sera de 14°C , et la maximum de 15°C .