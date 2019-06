Carte détaillée

Prévisions pour le Dimanche 07 Juillet 2019

La journee débutera avec un temps où les soleil et la pluie se partageront le ciel en Suisse Normande, Baie de Seine, Seine-Maritime, dans le Sud Manche, l'Orne et à Bernay. Dans le Cotentin le temps sera orageux. Dans le Bessin de fortes averses seront possibles. A Evreux le ciel alternera entre de timides éclaircies et les averses. Le vent soufflera entre 20 et 30 km/H de secteur Sud-Ouest. Il fera entre 14°C et 15°C .