Carte détaillée

Prévisions pour le Jeudi 04 Juillet 2019

Le matin le ciel sera typique des jours orageux sur toute la Normandie. Le vent soufflera entre 20 et 30 km/H de secteur Est. Les temperatures s'echelonneront entre 12 et 13°C. Il fera 12°C à St-Lo, Caen, Alencon et Rouen et 13°C à Evreux.