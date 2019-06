Carte détaillée

Prévisions pour le Mardi 25 Juin 2019

La journee débutera avec un temps partagé entre averses et éclaircies à l'Est de la region, Dieppe et dans l'Eure. Dans le Cotentin et à Avranches de fortes pluies se produiront. Dans le Bessin, le Calvados, sur les bords de l'Orne et en Baie de Seine le temps alternera entre de timides éclaircies et de fortes averses. A Mortagne Au Perche et Rouen le ciel sera typique des jours orageux. Le vent soufflera à 10 km/H de secteur Sud-Ouest. Il fera entre 16°C et 18°C .