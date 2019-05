Carte détaillée

Prévisions pour le Mercredi 05 Juin 2019

Le matin le temps sera très nuageux dans le departement de la Manche, le Calvados, le Perche, en bord de mer, Seine-Maritime et à l'Est de la region. A Alencon et Bernay le ciel sera gris et couvert. Le vent soufflera entre 20 et 30 km/H de secteur Sud-Ouest. La temperature minimum sera de 7°C , et la maximum de 9°C .