Prévisions pour le Dimanche 27 Janvier 2019

La matinée débutera sous un temps où les nuages domineront le ciel sur toute la Normandie. Le vent soufflera entre 20 et 30 km/H de secteur Sud. Les temperatures s'echelonneront entre -2 et 0°C. Il fera -2°C à St-Lo, -1°C à Caen, Alencon et Rouen et 0°C à Evreux.