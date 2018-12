Carte détaillée

Prévisions pour le Jeudi 03 Janvier 2019

La matinée débutera sous un temps où les nuages domineront le ciel dans le Calvados, l'Orne, l'Eure, en bord de mer et à l'Est de la region. A St-Lo et Rouen il y aura quelques bancs de brouillard. Le vent soufflera à 20 km/H de secteur Sud-Est. Les temperatures s'echelonneront entre 1 et 5°C. Il fera 1°C à Rouen et 2°C à St-Lo, Caen, Alencon et Evreux.