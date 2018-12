Carte détaillée

Prévisions pour le Lundi 24 Decembre 2018

Le matin le ciel alternera entre de timides éclaircies et les averses dans le Sud Manche, le Bocage Virois, le Perche, en Baie de Seine et Haute-Normandie. Dans le Cotentin et sur les bords de l'Orne il y aura de nombreux nuages. Le vent soufflera entre 30 et 40 km/H de secteur Sud-Ouest. La temperature minimum sera de 7°C , et la maximum de 8°C .