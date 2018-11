Carte détaillée

Prévisions pour le Vendredi 30 Novembre 2018

La matinée débutera sous un temps où les nuages domineront le ciel dans le Cotentin, le Bessin, le Pays d'Auge, sur les bords de l'Orne, en Baie de Seine et Haute-Normandie. Dans le Sud Manche et à Mortagne Au Perche le ciel sera gris et couvert. Le vent soufflera à 40 km/H de secteur Sud-Ouest. Il fera entre 7°C et 9°C .