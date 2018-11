Carte détaillée

Prévisions pour le Lundi 19 Novembre 2018

La journee débutera avec un temps où les nuages domineront le ciel dans le departement de la Manche, l'Orne, sur les bords de l'Orne, en Suisse Normande, Seine-Maritime et à l'Est de la region. A Lisieux et Bernay le ciel sera nuageux. Le vent soufflera à 20 km/H de secteur Sud-Est. La temperature minimum sera de 6°C , et la maximum de 7°C .