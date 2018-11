Carte détaillée

Prévisions pour le Mercredi 14 Novembre 2018

Le matin le temps sera ponctué d'averses dans le departement de la Manche, l'Orne, sur les bords de l'Orne et en Suisse Normande. A Bernay, Rouen et en Baie de Seine le temps sera couvert. A l'Est de la region et Dieppe il y aura de nombreux nuages. Le vent soufflera à 20 km/H de secteur Sud. Il fera entre 8°C et 10°C .