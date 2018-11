Carte détaillée

Prévisions pour le Lundi 12 Novembre 2018

La journee débutera avec un temps où les nuages domineront le ciel dans le Sud Manche, les terres, le Calvados et en Haute-Normandie. A Cherbourg le ciel alternera entre de timides éclaircies et les averses. A Coutances la pluie tombera. Le vent soufflera entre 30 et 40 km/H de secteur Sud-Ouest. Il fera entre 7°C et 8°C .