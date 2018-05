Carte détaillée

Prévisions pour le Jeudi 31 Mai 2018

Le matin le temps sera ponctué d'averses à Lisieux et dans l'Eure. A Cherbourg la pluie tombera. Dans le Sud Manche, le Bessin, l'Orne, à Coutances, Dieppe, sur les bords de l'Orne et en Suisse Normande le ciel sera gris et couvert. Aux Andelys le ciel sera typique des jours orageux. A Rouen et Au Havre il y aura de nombreux nuages. Le vent soufflera entre 10 et 20 km/H de secteur Sud. Il fera entre 15°C et 17°C .