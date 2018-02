Carte détaillée

Prévisions pour le Jeudi 15 Fevrier 2018

Le matin le temps sera très nuageux dans l'Eure et à l'Est de la region. Dans le departement de la Manche et le Bocage Virois le temps sera pluvieux. Dans le Pays d'Auge, le Pays de Caux, en Baie de Seine et à Rouen le ciel alternera entre de timides éclaircies et les averses. Dans l'Orne le ciel sera gris et couvert. Le vent soufflera entre 40 et 60 km/H de secteur Ouest. Les temperatures s'echelonneront entre 2 et 6°C. Il fera 2°C à Alencon, 3°C à Caen, Evreux et Rouen et 4°C à St-Lo.