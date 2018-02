Carte détaillée

Prévisions pour le Lundi 12 Fevrier 2018

La journee débutera avec un ciel gris et sombre dans le Cotentin, le Pays de Caux et en Baie de Seine. Dans le Sud Manche, le Perche et à Caen le ciel sera typique des jours orageux. A St-Lo, Bernay et Rouen il y aura quelques bancs de brouillard. A Alencon et Aux Andelys le temps sera pluvieux. Le vent soufflera entre 10 et 20 km/H de secteur Ouest. Il fera entre 2°C et 5°C .