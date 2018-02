Carte détaillée

Prévisions pour le Vendredi 09 Fevrier 2018

La matinée débutera sous un ciel sombre qui nous des précipitations neigeuses dans le Sud Manche, le Bessin, le Calvados et sur les bords de l'Orne. Dans le Cotentin et à Bernay le temps sera pluvieux. Dans le Perche et à l'Est de la region il y aura de fortes chutes de neige. A Rouen et dans le Pays de Caux le temps sera couvert. Le vent soufflera entre 40 et 50 km/H de secteur Nord-Ouest. La temperature minimum sera de 0°C , et la maximum de 2°C .