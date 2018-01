Carte détaillée

Prévisions pour le Mercredi 24 Janvier 2018

Le matin le temps sera couvert dans le departement de la Manche, les terres, sur les bords de l'Orne et en Haute-Normandie. A Lisieux le temps sera très nuageux. Le vent soufflera entre 50 et 70 km/H de secteur Sud-Ouest. Les temperatures s'echelonneront entre 8 et 11°C. Il fera 8°C à Alencon et 9°C à St-Lo, Caen, Evreux et Rouen.