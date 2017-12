Carte détaillée

Prévisions pour le Mardi 19 Decembre 2017

La journee débutera avec un ciel gris accompagné de fréquents bancs de brouillards dans le Sud Manche, le Bessin, le Calvados, l'Orne, l'Eure, à Coutances, l'Est de la region et Dieppe. A Cherbourg, Rouen et Au Havre le temps sera très nuageux. Le vent soufflera à 10 km/H de secteur Sud-Est. La temperature minimum sera de 4°C , et la maximum de 8°C .