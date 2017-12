Carte détaillée

Prévisions pour le Samedi 09 Decembre 2017

Le matin le ciel nous apportera des chutes de neige à Bernay, Rouen, Dieppe, dans le Sud Manche et le Calvados. A Cherbourg il y aura de faibles bruines. A Coutances, Alencon et Aux Andelys le ciel sera gris et couvert. A St-Lo et dans le Perche le temps sera très nuageux. Au Havre il y aura de fortes chutes de neige. Le vent soufflera entre 30 et 50 km/H de secteur Nord. La temperature minimum sera de -1°C , et la maximum de 3°C .