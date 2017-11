Carte détaillée

Prévisions pour le Vendredi 01 Decembre 2017

La journee débutera avec un ciel très nuageux dans le Perche, l'Eure, à St-Lo et Au Havre. Dans le Cotentin le temps sera ensoleillé. A Avranches le temps sera globalement ensoleillé. A Caen, Rouen et Dieppe le temps sera pluvieux. A Vire et Lisieux il y aura de nombreux nuages qui apporteront de fortes averses de neige. A Alencon le ciel nous apportera des chutes de neige. Aux Andelys il y aura un risque de verglas. Le vent soufflera entre 40 et 60 km/H de secteur Nord-Ouest. La temperature minimum sera de 0°C , et la maximum de 4°C .