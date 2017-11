Carte détaillée

Prévisions pour le Mercredi 08 Novembre 2017

La journee débutera avec un ciel gris et sombre à Avranches, l'Est de la Seine Maritime, Dieppe, dans le Bessin, le Pays d'Auge et l'Eure. Dans le Cotentin, l'Orne et en Suisse Normande la pluie tombera. Au Havre le temps sera gris avec de faibles bruines. Le vent soufflera entre 20 et 30 km/H de secteur Sud-Ouest. Les temperatures s'echelonneront entre 3 et 7°C. Il fera 3°C à Alencon, 4°C à St-Lo, Caen et Rouen et 5°C à Evreux.