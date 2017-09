Carte détaillée

Prévisions pour le Samedi 16 Septembre 2017

La journee débutera avec un ciel très nuageux dans le Perche, l'Eure, en bord de mer et à l'Est de la region. Dans le Bocage Virois, en Suisse Normande et à Rouen le temps sera couvert. Le vent soufflera entre 20 et 30 km/H de secteur Nord-Ouest. La temperature minimum sera de 8°C , et la maximum de 12°C .