Carte détaillée

Prévisions pour le Dimanche 27 Aout 2017

La matinée débutera sous un temps où les soleil et la pluie se partageront le ciel dans le departement de la Manche. A Mortagne Au Perche, Bernay, Rouen, dans le Pays d'Auge, le Pays de Caux et en Baie de Seine il y aura de nombreux nuages. A Vire le ciel alternera entre de timides éclaircies et les averses. A Alencon et l'Est de la region le ciel sera gris et couvert. Le vent soufflera à 20 km/H de secteur Sud. Les temperatures s'echelonneront entre 12 et 14°C. Il fera 12°C à St-Lo, 13°C à Caen, Alencon et Rouen et 14°C à Evreux.