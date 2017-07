Carte détaillée

Prévisions pour le Vendredi 14 Juillet 2017

La journee débutera avec un temps où les nuages domineront le ciel dans le Sud Manche, les terres, le Calvados, à Coutances et en Haute-Normandie. A Cherbourg le ciel sera nuageux. Le vent soufflera entre 30 et 40 km/H de secteur Nord-Ouest. Il fera entre 12°C et 16°C .