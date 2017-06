Carte détaillée

Prévisions pour le Vendredi 09 Juin 2017

Le matin le ciel alternera entre de timides éclaircies et les averses à Mortagne Au Perche, Bernay, en Baie de Seine, Aux Andelys et dans le Pays de Caux. Dans le Cotentin et à Avranches il y aura de nombreux nuages. A St-Lo, Evreux et Rouen le ciel sera gris et couvert. Sur les bords de l'Orne et en Suisse Normande le temps alternera entre averses et éclaircies. Le vent soufflera entre 20 et 30 km/H de secteur Ouest. Les temperatures s'echelonneront entre 14 et 15°C. Il fera 14°C à St-Lo, Caen, Alencon et Rouen et 15°C à Evreux.