Carte détaillée

Prévisions pour le Vendredi 07 Avril 2017

La matinée débutera sous un ciel très nuageux dans le departement de la Manche, le Bocage Virois, à Mortagne Au Perche, en Baie de Seine et Seine-Maritime. Sur les bords de l'Orne et dans l'Eure il y aura quelques bancs de brouillard. Le vent soufflera à 10 km/H de secteur Sud. La temperature minimum sera de 3°C , et la maximum de 5°C .