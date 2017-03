Carte détaillée

Prévisions pour le Vendredi 24 Mars 2017

La journee débutera avec un ciel très nuageux dans le departement de la Manche, l'Orne, sur les bords de l'Orne et en Suisse Normande. A Lisieux et Bernay le temps sera ponctué d'averses. A Evreux, Rouen et Au Havre la pluie tombera. Aux Andelys et à Dieppe le temps sera couvert. Le vent soufflera entre 20 et 30 km/H de secteur Est. Les temperatures s'echelonneront entre 0 et 4°C. Il fera 0°C à St-Lo, 1°C à Caen, Alencon et Rouen et 2°C à Evreux.