Carte détaillée

Prévisions pour le Samedi 18 Mars 2017

Le matin le temps sera très nuageux dans le Sud Manche, l'Orne, l'Eure, en Suisse Normande, à l'Est de la Seine Maritime et Dieppe. Dans le Cotentin, le Bessin, le Pays d'Auge et en Baie de Seine le temps sera couvert. Le vent soufflera entre 30 et 50 km/H de secteur Ouest. Les temperatures s'echelonneront entre 5 et 8°C. Il fera 5°C à St-Lo et Alencon et 6°C à Caen, Evreux et Rouen.