Carte détaillée

Prévisions pour le Samedi 11 Mars 2017

La matinée débutera sous un ciel très nuageux à l'Est de la region, l'Est de la Seine Maritime, en Suisse Normande et dans l'Orne. A Cherbourg une averse restera possible. A Coutances, Avranches, Bernay, dans le Bessin, le Pays d'Auge, le Pays de Caux et en Baie de Seine le ciel alternera entre de timides éclaircies et les averses. Le vent soufflera entre 40 et 60 km/H de secteur Nord-Ouest. Les temperatures s'echelonneront entre 5 et 7°C. Il fera 5°C à St-Lo, Caen et Alencon et 6°C à Evreux et Rouen.