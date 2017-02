Carte détaillée

Prévisions pour le Dimanche 26 Fevrier 2017

Le matin le temps sera couvert à Bernay, l'Est de la Seine Maritime, Dieppe, dans le departement de la Manche, l'Orne et en Suisse Normande. Dans le Pays d'Auge, en Baie de Seine et à Evreux il y aura de nombreux nuages. Le vent soufflera entre 40 et 50 km/H de secteur Sud-Ouest. Les temperatures s'echelonneront entre 8 et 9°C. Il fera 8°C à Evreux et 9°C à St-Lo, Caen, Alencon et Rouen.