Prévisions pour le Mercredi 15 Fevrier 2017

La journee débutera avec un ciel gris accompagné de fréquents bancs de brouillards dans le Sud Manche, les terres, le Calvados et en Haute-Normandie. Dans le Cotentin le ciel sera gris et couvert. Le vent soufflera à 20 km/H de secteur Sud. Il fera entre 5°C et 7°C .