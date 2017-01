Carte détaillée

Prévisions pour le Mercredi 18 Janvier 2017

La journee débutera avec un ciel très nuageux dans le Sud Manche, le Bessin, le Bocage Virois, le Perche, le Pays de Caux et à l'Est de la region. Dans le Cotentin le temps sera globalement ensoleillé. A Alencon, Lisieux, Bernay et Rouen il y aura quelques bancs de brouillard. Le vent soufflera entre 20 et 30 km/H de secteur Est. La temperature minimum sera de -5°C , et la maximum de 1°C .