Prévisions pour le Vendredi 13 Janvier 2017

La journee débutera avec un temps où la pluie dominera notre ciel dans le departement de la Manche, l'Orne, le Pays de Caux, en Baie de Seine, à Bernay et Aux Andelys. A Caen, Vire, Evreux et Rouen le ciel sera gris et couvert. Le vent soufflera entre 50 et 70 km/H de secteur Nord-Ouest. Les temperatures s'echelonneront entre 3 et 5°C. Il fera 4°C à St-Lo, Caen, Alencon, Evreux et Rouen.