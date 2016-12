Carte détaillée

Prévisions pour le Samedi 31 Decembre 2016

La journee débutera avec le brouillard et les nuages bas dans le departement de la Manche, les terres et en Baie de Seine. A Caen et Dieppe il y aura de nombreux nuages. Le vent soufflera entre 10 et 20 km/H de secteur Sud-Ouest. La temperature minimum sera de 0°C , et la maximum de 5°C .